Jovem é ferido a golpe de garrafa e vai parar no PS de Rio Branco em estado grave

Matheus da Silva, 22 anos, ficou gravemente ferido após receber um golpe profundo de gogó de garrafa, na manhã deste domingo (2), na rua Boa União, conhecida popularmente como rua das Mangueiras, no bairro Bahia Nova, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Matheus estava desde cedo bebendo na companhia de várias pessoas, inclusive do acusado, dentro de uma residência. De forma inesperada aconteceu um desentendimento entre Matheus e o autor que acabou em luta corporal. Não satisfeito, o acusado que ainda não foi identificado de posse de uma garrafa quebrou no braço esquerdo de Matheus, que teve um golpe do antebraço até o punho com exposição do osso. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que enviou uma ambulância de suporte básica. Os socorristas prestaram o atendimento e encaminharam a vítima em estado de saúde grave ao pronto-socorro de Rio Branco.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local, mas Matheus não quis falar o nome do seu agressor e mesmo assim foi realizada uma ronda ostensiva, mas os PMs não tiveram êxito de prender ninguém.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).