Jovem no Acre é picado duas vezes por uma das cobras mais venenosas da Amazônia

Um rapaz de 20 anos, residente no ramal do 20 (Gleba São Jorge), em Sena Madureira, foi picado por uma cobra venenosa no final da tarde desta segunda-feira (10). Segundo informações, ele estava trabalhando dentro da mata, em uma derrubada, quando foi pego de surpresa pelo animal.

A cobra, segundo familiares, é da espécie surucucu pico-de-jaca, uma das mais venenosas da Amazônia. O jovem foi mordido duas vezes.

Após o ataque, familiares o socorreram imediatamente o trouxeram para o Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes para os atendimentos devidos.

Ele conseguiu sobreviver e continua internado.