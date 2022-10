Júnior Lima desabafa sobre relação com Xororó e detona: “Ser pai não é só botar filho no mundo”

Junior Lima, famoso por cantar no entre as décadas de 90 e 2000, seguiu a carreira do seu pai, Xororó, que também tem carreira musical junto a sua dupla, Chitãozinho.

Com a chegada da vida adulta, em 2007, os irmãos resolveram se separar e seguir carreira solo. Em suma, Sandy se casou e seguiu com uma carreira solo consolidada. Júnior, por outro lado, se casou e se envolveu em outros projetos, tanto com bandas como solos.

Apesar do fim da dupla ter sido em 2007, em 2019 os irmãos se reuniram novamente para uma nova turnê nacional, que quebrou recordes e teve lucro milionário. Atualmente, o cantor vive uma vida distante dos holofotes.

Desse modo, recentemente, após seguir os passos do seu pai, em uma ação publicitária, Junior escancarou a sua relação com Xororó, que é muito boa. “Ele me ensinou o que ele tinha de mais precioso, que ele tinha de mais especial, que é a música”, revelou o artista.

Além disso, ele também revelou que a música é o grande elo que une ele e seu genitor. “Devo muito isso a ele. Se deixar, a gente só fala disso. Isso é para reforçar a presença de um pai na nossa vida. Ser pai não é só colocar um filho no mundo, mas colocar todo amor na vida de um filho”, fez questão de destacar.

Júnior Lima fala sobre sua paternidade e a história do seu filho

Júnior Lima fala sobre a sua paternidade. (Foto: Reprodução/Revista Quem)

Ainda na ação, pai do pequeno Otto, Júnior também falou sobre a sua paternidade. “Sinto a mesma coisa com meu filho. A história dele, é dele”, contou o famoso, que recentemente também falou sobre a pressão para ter sua sexualidade revelada.