Justiça manda retirar outdoors pró-Bolsonaro disfarçados de torcida da Copa

A Justiça Eleitoral determinou a retirada de outdoors pró-Bolsonaro disfarçados de propaganda da Copa do Mundo em Uberlândia. As placas não têm identificação de autores e a empresa que as instalou terá que fornecer informações sobre os contratantes. A ação que levou à decisão é do Partidos dos Trabalhadores (PT).

A sentença foi da juíza da 279ª Zona Eleitoral de Uberlândia, Claudiana Silva de Freitas, em decisão publicada nesta quinta-feira (27/10). Com isso, pelo menos seis outdoors instalados em pontos da cidade do Triângulo Mineiro terão de ser removidos por caracterização de propaganda irregular em favor do candidato da presidência Jair Bolsonaro (PL).