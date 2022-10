Justiça penhora imóveis de Romário por dívida de R$ 90 mil com Dunga

Devido a um processo judicial de 2016, Romário, ex-jogador e atual senador do Rio de Janeiro (PL-RJ), teve seus imóveis penhorados pela justiça por pagamento de dívida no valor de R$ 90 mil. O valor se refere a um processo em que Romário perdeu para Dunga, ex-técnico da Seleção Brasileira, por danos morais.

Como o Baixinho não apresentou formas de pagamento para a multa, o juiz Flávio Augusto Leite decidiu pela penhora de bens do atual senador, segundo o Notícias da TV.

Na época, Dunga acionou a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar do Senado alegando que estava sendo alvo de ofensas por parte de Romário. Segundo o ex-treinador, o senador afirmou que a convocação da Seleção Brasileira estava girando em torno de interesses comerciais na época em que ainda comandava a Amarelinha.

“Os problemas são refletidos nas convocações. Dunga é meu amigo, mas não é a sua hora. Não se convoca mais os melhores, há interesses por trás. O diretor é Gilmar Rinaldi, que, até um dia antes de sua nomeação, era um agente de jogadores. Uma provocação! Você viu a convocação? Todos pertencem aos empresários que lucram com convocações. É evidente para todos”, declarou Romário em entrevista ao Gazzetta dello Sport.

Por meio da assessoria de imprensa da CBF, Dunga respondeu o Baixinho criticando duramente a acusação sem provas.

“O senador Romário tem o direito de criticar as convocações para a seleção brasileira. Todavia, não tem o direito de pôr em dúvida a honestidade e a credibilidade dos critérios que norteiam a escolha dos jogadores, principalmente quando afirma, sem qualquer elemento de prova que possa amparar tais afirmações, que os responsáveis pelas convocações atenderam a outros critérios que não o técnico”. disse Dunga em nota.

“Repudio as declarações de quem se disse meu amigo, mas não é. Amizade pressupõe respeito, lealdade e estrita confiança na integridade de quem dedicamos aquele sentimento. Por isso, o senador Romário nunca esteve no meu rol de amigos e ele fica na obrigação, sobre o que disse, de apresentar fatos”. finalizou.

Vale lembrar que Romário também entrou com um processo contra Dunga pela atitude do treinador de ir a justiça, onde pediu cerca de R$ 500 mil por danos morais no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no entanto, o pedido foi julgado improcedente. O ex-jogador ainda recorreu da decisão três vezes, onde não obteve sucesso.