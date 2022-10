JV diz que acreanos viverão 4 anos de “vergonha e atraso” e aponta vitória de Lula como conserto

Derrotado nas últimas eleições, o agora ex-candidato a governador do Acre, Jorge Viana (PT), tem se dedicado à campanha de Lula para presidente do Brasil. Tanto que um de seus primeiros compromissos após o dia 2 de outubro foi um encontro com o majoritário petista para reafirmar compromisso no segundo turno, que ocorre no próximo domingo, dia 30.

Nesta segunda-feira (25), Jorge publicou em seu Instagram uma foto em seu escritório em Rio Branco, onde aparecem as bandeiras do Acre e do Brasil lado a lado. No texto de legenda, Viana disse que nunca viu “tanta hipocrisia na manipulação desses símbolos maiores do nosso estado e do nosso país”.

Ele continua o texto e diz que o Acre vai viver mais quatro anos de “vergonha e atraso”, mas que no cenário nacional, os acreanos ainda têm tempo de ‘se redimir’:

“Podemos fazer uma concertação no Brasil com nosso voto no próximo domingo. Acredito que Lula presidente irá pacificar nosso povo criando uma ambiente de harmonia e paz”, afirma.

Jorge diz que com Lula eleito é possível recuperar os símbolos das bandeiras como significados de união.

“Que Deus nos bendiga e abençoe o nosso Brasil. Dias melhores virão”, finaliza.