Kelma Roque: conheça o Laboratório Lúcio Brasil, um dos mais bem equipados do Acre

Agora temos em nosso Estado do Acre um dos mais bem equipados laboratórios com tecnologia de alto padrão, Laboratório Lúcio Brasil, sabemos que um laboratório clínico é uma ferramenta capaz de reduzir as incertezas da clínica, contribuir para a preservação e/ou a restauração da saúde e aprimorar a qualidade do atendimento à saúde.

Os exames laboratoriais são realizados com várias finalidades, entre as quais se destacam confirmar, estabelecer e complementar o diagnóstico clínico. Adicionalmente, os resultados dos exames podem fornecer elementos para o diagnóstico de determinadas doenças, estabelecer critérios de normalidade e delinear fatores de risco evolutivos. E por isso o Laboratório Lúcio Brasil vem com excelência em seus exames laboratoriais sendo considerado padrão ouro. Englobando aí uma equipe de profissionais capacitados e habilitados para poder atender aos clientes.

O Laboratório Lúcio Brasil e sua equipe sempre nos atende de maneira rápida e prática. Sempre com muita eficiência. Lembrando que temos todos os tipos de exames, até mesmo os queridinhos que estão tão em alta, exames hormonais e para acompanhamento de hipertrofia.

Tendo em evidência o fator de extrema importância tudo supervisionado pelo proprietário que é da área da saúde Dr. Lúcio Brasil um renomado cirurgião Buco Maxilo Facial.

E eu como profissional da área da saúde tenho como dever e obrigação de sempre informar o melhor para nossos pacientes.

Então fica a dica. Laboratório de padrão ouro você só encontra no Laboratório Lúcio Brasil.

Dra.Kelmaroque

Saúde e ESTÉTICA

☎️ (68) 3223- 6002

📱(68) 99233- 0060