Lago do Horto Florestal é revitalizado pela Prefeitura de Rio Branco

A prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria municipal de Meio Ambiente (Semeia), realiza a revitalização do lago do Horto Florestal.

Criado em 1993, o local nunca tinha passado por esse tipo de serviço.

O secretário da Semeia, Carlos Nasserala, informou que o baixo nível da água no lago tem prejudicado as pessoas que realizam batizados e casamentos, aproveitando, assim, o belo cenário que o lago oferece.

“A população que frequenta o Horto, vê que quando chega esta época do ano os açudes e lagos secam. O lago principal fica com menos de dois metros de lâmina d’água, prejudicando a vida dos animais como jacarés, tracajás, tartarugas e peixes, sem falar da população, que aproveita o local para casamentos, aniversários, batizados e para virem com a família fazer fotos.”

Além da bela paisagem que o lago oferece aos visitantes do Horto Florestal, com a revitalização o nível de água vai aumentar e melhorar as condições de vida para os animais que vivem no parque florestal.