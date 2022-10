Latam faz mega promoção de passagens a partir de R$ 150,16; confira

Planejando viajar nos próximos meses? A Latam lançou mais uma “Mega Promo” de passagens aéreas para destinos nacionais e internacionais. É possível encontrar bilhetes a partir de R$ 150,16, o trecho com taxas inclusas.

As ofertas valem para compras realizadas até as 23h59 de domingo, 16, em classe econômica e podem ser parceladas em até 10 x sem juros nos cartões de crédito. As viagens podem ser realizadas entre 7 de novembro e 30 de janeiro de 2023.

O valor promocional será aplicado para viagens onde a data de volta for, pelo menos, dois dias depois da ida, sendo que o retorno deve ser realizado pelo mesmo aeroporto da chegada.

A mega promoção também vale para compra de passagens com resgates de milhas do programa Latam Pass a partir de 4.198 pontos , mais taxas a partir de R$ 40,26, válidos para o trecho de voos nacionais operados pela Latam, por passageiro e para a cabine econômica.

Para quem mora em São Paulo, é possível encontrar passagens embarcando em Guarulhos para Ribeirão Preto a partir de R$ 150,16 (o trecho com taxas inclusas). Os bilhetes para São José do Rio Preto (SP) e para Londrina (SP) também custam a partir de R$ 150,16 (o trecho com taxas inclusas). Já para o Rio de Janeiro (Santos Dumont) tem voos saindo de Congonhas a partir de R$ 179,83. Confira outras ofertas da “Mega Promo” para destinos nacionais aqui.