LeBron James lidera lista de jogadores mais bem pagos da NBA; confira

O astro LeBron James, do Los Angeles Lakers, está acostumado a ocupar o topo de listas de atletas mais bem pagos do mundo. E, dessa vez, não foi diferente: a revista Forbes divulgou o ranking dos 10 jogadores da NBA mais bem pagos em 2022, com LeBron na 1ª posição.

Para formar a ordem, a Forbes levou os ganhos dos atletas fora e dentro de quadra, contando com salário base e bônus.

Os ganhos além do trabalho como jogador de basquete são estimativas, determinados por conversas com especialistas do setor. Além disso, elas refletem o dinheiro anual de patrocínios, licenciamento, cachês por aparições, objetos de coleção e negócios operados pelos jogadores.

Veja a lista, com os valores brutos, sem desconto de taxas ou porcentagens de empresários:

1 – LeBron James

Valor recebido dentro de quadra: 44,5 milhões de dólares (R$ 235 milhões)

Valor recebido fora de quadra: 80 milhões de dólares (R$ 423 milhões)

Total: 124,5 milhões de dólares (R$ 658 milhões)

2 – Stephen Curry

Valor recebido dentro de quadra: 48,1 milhões de dólares (R$ 254 milhões)

Valor recebido fora de quadra: 47 milhões de dólares (R$ 248 milhões)

Total: 95,1 milhões de dólares (R$ 502 milhões)

3 – Kevin Durant

Valor recebido dentro de quadra: 43 milhões de dólares (R$ 227 milhões)

Valor recebido fora de quadra: 45 milhões de dólares (R$ 238 milhões)

Total: 88 milhões de dólares (R$ 465 milhões)

4 – Giannis Antetokounmpo

Valor recebido dentro de quadra: 42,5 milhões de dólares (R$ 224 milhões)

Valor recebido fora de quadra: 44 milhões de dólares (R$ 233 milhões)

Total: 86,5 milhões de dólares (R$ 457 milhões)

5 – Russell Westbrook

Valor recebido dentro de quadra: 47,1 milhões de dólares (R$ 248 milhões)

Valor recebido fora de quadra: 35 milhões de dólares (R$ 185 milhões)

Total: 82,1 milhões de dólares (R$ 433 milhões)

6 – Klay Thompson

Valor recebido dentro de quadra: 40,6 milhões de dólares (R$ 215 milhões)

Valor recebido fora de quadra: 20 milhões de dólares (R$ 106 milhões)

Total: 60,6 milhões de dólares (R$ 321 milhões)

7 – Damian Lillard

Valor recebido dentro de quadra: 42,5 milhões de dólares (R$ 225 milhões)

Valor recebido fora de quadra: 18 milhões de dólares (R$ 95 milhões)

Total: 60,5 milhões de dólares (R$ 320 milhões)

8 – James Harden

Valor recebido dentro de quadra: 33 milhões de dólares (R$ 175 milhões)

Valor recebido fora de quadra: 20 milhões de dólares (R$ 106 milhões)

Total: 53 milhões de dólares (R$ 281 milhões)

9 – Paul George

Valor recebido dentro de quadra: 42,5 milhões de dólares (R$ 225 milhões)

Valor recebido fora de quadra: 8,5 milhões de dólares (R$ 45 milhões)

Total: 51 milhões de dólares (R$ 270 milhões)

10 – Jimmy Butler

Valor recebido dentro de quadra: 37,7 milhões de dólares (R$ 200 milhões)

Valor recebido fora de quadra: 12 milhões de dólares (R$ 63 milhões)

Total: 49,7 milhões de dólares (R$ 263 milhões)