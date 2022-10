Locais das provas do concurso da Sesacre são divulgados; confira

A prova objetiva do concurso da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) acontece neste domingo (16) em 10 municípios.

Nesta segunda-feira (10), o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca responsável pela execução certame, divulgou os locais onde os candidatos devem comparecer para realizar as provas que serão aplicadas em Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

Para saber o local, a sala e o horário de realização da prova, os candidatos devem acessar o site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), na aba Locais de Prova.

A duração das provas será de cinco horas, incluído o tempo para leitura das instruções, coleta de digitais e preenchimento da folha de resposta. A abertura dos portões será às 12h, com fechamento às 12h45 e previsão para a o início da aplicação dos exames às 13h.

Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 60 minutos antes do fechamento dos portões, munidos do original do documento de identidade com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente e cartão de convocação para a prova.