Loja Closet Tropical lança uma mega promoção de bota fora; Confira

Com peças de qualidades e em sintonia com as tendências do mundo da moda, a loja Closet Tropical lança uma super promoção de bota fora, com preços que cabem no bolso. Com peças de R$29,90 a R$99,90.

A promoção iniciou em 24 e segue até 29 de outubro. Neste sábado, a loja também conta com programação especial para os clientes.

A Closet Tropical trabalha também com moda plus size, com marcas renomadas como Talita Kume, Limelight, Brixjeans, AZ, TNG e Elaveste Plus em peças dos mais variados estilos.

A loja, localizada na rua Santa Inês, 1036, na Galeria do Posto Tropical, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e no sábado das 9h às 17h.