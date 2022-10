Longo pede providências da bancada federal para resolver situação da BR-364

O deputado e líder do Governo, Pedro Longo (PDT), usou seu discurso na sessão desta terça-feira (18), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), para pedir providências sobre a situação da BR-364, sentido Rio Branco-Cruzeiro do Sul, que está quase intrafegável.

Motoristas têm procurado a imprensa para noticiar as péssimas condições da rodovia, tomada por lama e crateras. O fato é que algumas pessoas estão demorando, em média, 3 dias para chegar à capital do Juruá pela única via terrestre disponível.

“É inaceitável que nossos representantes da bancada federal, especialmente os senadores eleitos pelo Acre, fiquem calados ou não se movimentem diante dessa situação absurda que estamos enfrentando. Corremos o risco de perder o acesso a outra parte do nosso Estado por conta das péssimas condições da BR-364. Inadmissível”, disse o parlamentar.

Longo questionou os demais deputados sobre como o problema seria abordado em outros estados:

“Temos três senadores eleitos pelo Acre assistindo tudo isso acontecer de camarote. Essa e única casa em que o Acre se compara a São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. É o Senado Federal. E eu fico pensando se em Santa Catarina, Paraná, São Paulo ou em outra qualquer grande unidade da federação nós tivéssemos uma BR nas condições que está a nossa 364. Qual seria a atitude dos senadores desses Estados?”.

“Não consigo admitir que os nossos senadores assistam impassíveis as dificuldades da nossa população. É inadmissível”, apontou.

Longo finalizou seu discurso afirmando que fará o trajeto de Rio Branco a Cruzeiro do Sul no próximo fim de semana para documentar a situação. “Irei tratar disso aqui de forma permanente, exigindo providências de quem tem a obrigação de cuidar do nosso Estado. Faço isso como deputado, pelo amor que tenho ao Acre, pelos mais de 1900 votos que obtive em Cruzeiro do Sul, outros 580 em Rodrigues Alves, 460 em Mâncio Lima – no total de mais de 3 mil votos no Juruá. Essa é nossa obrigação”, finalizou.