Lucas Souza anuncia fim do casamento com Jojo Todynho

O militar Lucas Souza anunciou em seu Instagram, na tarde deste sábado (8/10), que seu casamento com a cantora Jojo Todynho chegou ao fim. Ele publicou uma foto do casamento dos dois, que aconteceu em janeiro deste ano, no Rio de Janeiro.

Na legenda da foto, Lucas afirmou que “nem só de amor uma relação se constitui”, e citou que o “respeito, lealdade e a gratidão são essenciais”.

“Em respeito as pessoas que tem um carinho pelo casal e com muita dor no coração, passando pela fase mais difícil da minha vida aonde estou em um lugar que não tenho ninguém, comunico que eu e Jordana não estamos mais casados!”, completou.

“Peço que respeitem esse momento de dor, que não está sendo nada fácil para mim! Desejo a ela toda a felicidade do mundo e que continue com essa luz e carisma que só ela tem”, finalizou o militar.

Jojo ainda não se pronunciou sobre o fim do casamento.