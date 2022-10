Lúcia Verissimo posta foto beijando Cássia Kis após fala homofóbica

Após as falas homofóbicas de Cássia Kis, a atriz Lúcia Veríssimo, de 64 anos, divulgou uma foto aos beijos com a artista, que está no ar como Cidália em “Travessia” (TV Globo), como um protesto contra ela.

“Meu tbt (Throwback Thursday, espécie de quinta-feira da nostalgia) de hoje vai ser em homenagem à Cássia Kis. Que sigamos sem hipocrisia e falso moralismo. Sim, foi de verdade esse beijo. Sim, é a Cássia Kiss quem está me beijando…chega!!! Não foi novela não, foi vida real!!!”, escreveu ela.

Na publicação, Lúcia colocou a música “Paula e Bebeto”, do cantor Milton Nascimento, na voz de Gal Costa como trilha de fundo.

Nos comentários, vários famosos se manifestaram sobre a foto das duas se beijando. “Kkkkkkkk viva a diversidade”, escreveu Maitê Proença. Ana Beatriz Nogueira, Mel Lisboa e Fafá de Belém comentaram com emojis de palminhas para a publicação. A apresentadora Leilane Neubarth escreveu: “Boa, Lúcia!!! Bota os pingos nos ‘is'”.

Xuxa, que já havia manifestado sua decepção com Cássia, repostou a foto da atriz de “Travessia” beijando Lúcia. “Não era novela, não era filme, ou seja, é hipocrisia mesmo. Continuo com a palavra decepção”, disse.

Discurso homofóbico

Apoiadora do presidente da República e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), Cássia fez um discurso homofóbico sobre as relações homoafetivas sob alegação de defesa por estarem “destruindo a família”.

Durante uma live realizada com a jornalista Leda Nagle, a atriz, que dá vida a Cidália na novela “Travessia” (TV Globo), contou sobre sua crença no catolicismo e afirmou que o mundo está levando ameaças para as famílias brasileiras.

Você sofre amando Deus. Qual é o meu propósito como católica? Amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje, eu tenho um filho dentro da minha casa dentre os meus quatro, o Joaquim. Ele trabalha no centro Dom Bosco, que é uma escola com objetivo de construir homens de verdade… É o caminho certo, não tenho dúvida nenhuma. Diante de tantas ameaças sobre a família. A vontade que o mundo está de destruir a família.Cássia Kis

Na sequência da live, a artista disse que as “famílias tradicionais” estão ameaçadas pela existência da “ideologia de gênero”. Sem apresentar provas, ela relatou que escolas possuem um “beijódromo” para as crianças se relacionarem.

Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando. Duas meninas dentro de uma escola se beijando, onde há um espaço chamado beijódromo.Cássia Kis

“O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana? Porque onde eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?”, questionou.

Ao que tudo indica, a atriz está se referindo a uma fake news que mostra duas meninas supostamente se beijando na Paraíba. A informação foi checada pela Agência Lupa e não é verdadeira.

Segundo a checagem, a imagem registra uma gincana pedagógica que consistia em mostrar a afetividade nas convivências sociais.

Após participarem de uma roda de conversa sobre a importância de não machucar os colegas com beliscões, puxões de cabelo e mordidas, os alunos retiravam um pirulito de um cartaz e entregavam a outro estudante com alguma demonstração de afeto.

A atriz trocou PT por Bolsonaro, mas já defendeu surra no presidente. Em entrevista à revista Veja, Kis declarou que estava muito triste durante o período de isolamento social causado pelo coronavírus. Segundo ela, o comportamento do Presidente da República era de um “homem infantil que não amadureceu”.

É falso que beijo de meninas em escola na Paraíba foi promoção de “doutrina LGBT”. Na verdade, a imagem mostra duas meninas em atividade pedagógica que consistia em entregar um doce e abraçar ou beijar rosto de colega. Leia em:

❌ É falso que beijo de meninas em escola na Paraíba foi promoção de “doutrina LGBT”. Na verdade, a imagem mostra duas meninas em atividade pedagógica que consistia em entregar um doce e abraçar ou beijar rosto de colega. Leia em: https://t.co/C1h1Ju0x3p. pic.twitter.com/NI3XokcFRd — Agência Lupa (@agencialupa) October 25, 2022