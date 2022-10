Ludmilla, Bial e mais: famosos vão às urnas escolher seus candidatos

Luísa Sonza votou em um colégio eleitoral de São Paulo. Usando uma roupa vermelha, a cantora declarou que escolheu o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidente.

São Paulo 02 de outubro de 2022 pic.twitter.com/s3Vflu0SGk — LUÍSA SONZA 👅 (@luisasonza) October 2, 2022

Já a cantora Ludmilla votou na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, com uma roupa toda preta. O mesmo fez a chef de cozinha e ex-jurada do MasterChef Paolla Carossella.

“A força de um voto. É muita emoção! O pesadelo vai acabar!”, disse Paolla, reiterando seu voto no rival de Jair Bolsonaro (PL).

O ator Deo Garcez, que vive Catão na novela Mar do Sertão, exerceu sua escolha no Rio de Janeiro, assim como Vinicius Bonemer, filho de Fátima Bernardes e William Bonner.

Pedro Bial foi a uma escola no Rio de Janeiro e mostrou seu E-Título para os papparazis. Lázaro Ramos e Taís Araújo foram flagrados lado a lado, ambos usando roupas brancas.

Veja fotos: