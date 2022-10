Lula chega a hotel em SP para acompanhar apuração com filhos e aliados

Além de lideranças do PT e de outros partidos que apoiam a candidatura do petista, familiares de Lula também estão no local. Entre eles, os filhos Luís Cláudio, Fábio Luís e Lurian.

Segundo apurou a coluna, aliados e familiares devem almoçar com Lula no hotel e acompanhá-lo durante a apuração. Está prevista uma coletiva de imprensa após o resultado.