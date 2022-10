Lula diz que eleição definirá ‘modelo de Brasil’; Bolsonaro fala em ‘expectativa de vitória’

Ao votar, Bolsonaro disse ter “expectativa de vitória”. O candidato tem afirmado em seus discursos acreditar que, embora apareça em segundo lugar nas pesquisas, sairá vencedor da disputa.

“Expectativa de vitória, pelo bem do Brasil. Só tivemos boas notícias nos últimos dias. Se Deus quiser, seremos vitoriosos hoje à tarde. Ou melhor, o Brasil será vitorioso hoje à tarde”, afirmou Bolsonaro.

Ao entrar na seção eleitoral, o presidente cumprimentou os mesários e deixou o local rapidamente.

Esta é a segunda vez que Bolsonaro disputa a Presidência (concorreu pela primeira vez em 2018 e vendeu Fernando Haddad, do PT, no segundo turno).

Pesquisas eleitorais

As pesquisas eleitorais têm mostrado o ex-presidente Lula à frente do presidente Jair Bolsonaro.

Levantamento do instituto Ipec divulgado neste sábado (29), por exemplo, mostrou Lula com 54% dos votos válidos, e Bolsonaro, com 46%.

Pesquisa Datafolha também divulgada neste sábado mostrou Lula com 52% dos votos válidos, e Bolsonaro, com 48%.