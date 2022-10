Lula diz que ideia de banheiro unissex saiu da “cabeça do Satanás”

Em discurso do lançamento da carta divulgada aos eleitores evangélicos, nesta quarta-feira (19/10), o candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou acusações contra ele relacionadas aos costumes. Ele as classificou como “berrantes”.

“As acusações são as mais berrantes possíveis. Tem coisa que eu não acredito que um ser humano possa acreditar. Mas eles falam e tem gente que acredita. Agora, inventaram a história do banheiro unissex. Oh, gente, eu tenho tenho família, eu tenho filha, eu tenho netas, eu tenho bisneta. Só pode ter saído da cabeça de Satanás a história de banheiro unissex”, disse o ex-presidente petista.

Na semana passada, os sanitários criados para acolher a população trans viraram alvo de fake news em redes sociais. Elas diziam que o ex-presidente Lula implantaria a iniciativa em escolas de educação infantil. Imediatamente, a campanha de Lula desmentiu a desinformação.

Aborto