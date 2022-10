Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) vão disputar o segundo turno da eleição presidencial, que acontece no dia 30.

Com mais de 97% das urnas apuradas neste domingo (2), o petista teve cerca de 48%, ante menos de 44% de Bolsonaro, que registrou um desempenho superior ao que previam as pesquisas.

No Acre, Bolsonaro superou os 62% dos votos, mantendo a onda bolsonarista das últimas eleições, ainda que com uma porcentagem menor do que a de 2020, quandoo teve mais de 77%.