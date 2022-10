Lula promete festa na Avenida Paulista mesmo se houver segundo turno

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu na tarde deste sábado (1°/10) a imprensa, em São Paulo para um pronunciamento para encerrar a campanha do primeiro turno das eleições 2022. O candidato à Presidência da República fez um discurso no Novotel Jaraguá, localizado na região central da capital paulista.

O ex-presidente prometeu ir para a Avenida Paulista para celebrar o resultado das urnas. “Amanhã estarei festejando se ganhar no primeiro turno. Ou se for para o segundo turno, eu estarei e nós vamos para a Paulista fazer festa”, afirmou o petista.

O candidato petista continuou falando sobre a possibilidade de um segundo turno. “Nós vamos trabalhar, porque ressurgir das cinzas como nós ressurgimos é motivo de muita alegria, de muita vitória e de muita luta que nós vamos ter daqui para frente”, disse.

Lula foi questionado sobre sua estratégia para um possível segundo turno e se está disposto a fazer uma aliança com a candidata adversária Simone Tebet (MDB). O petista defendeu que “o segundo turno é outra eleição”, que não deve ser comparado com o momento atual.

“Você vai procurar as forças políticas que foram derrotadas para conversar. Se você não consegue conversar com quem perdeu, porque [o candidato] não quer conversar, você vai conversar com o partido, com eleitores. É outra construção e nós estaremos dispostos a conversar com quem for necessário conversar”, respondeu, sem citar nomes.

Arca de Noé

O candidato à Presidência da República continuou explicando o que o motiva a fazer alianças. “O que está em jogo é o interesse de melhorar a vida do povo brasileiro. Não tem que ficar com melindre e conversar com quem quer que seja. O nosso barco é que nem a arca de Noé: basta querer viver para entrar lá dentro que nós iremos salvar todo mundo”, defendeu.

Encerramento da campanha do primeiro turno

Além do ex-presidente, falaram no evento Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente, Fernando Haddad (PT), que concorre ao governo paulista, Márcio França (PSB), candidato ao Senado, e Gleisi Hoffman, presidente do PT.

Também estavam no palco a socióloga Rosângela Silva, a Janja, esposa de Lula, e Aloizio Mercadante, coordenador do programa de governo petista.