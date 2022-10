O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu as seções na Nova Zelândia. O petista conquistou 329 (73,44%) votos, contra 71 de Jair Bolsonaro (15,85%).

Já Ciro Gomes (PDT) obteve 23 (5,13%), seguido por Felipe D’Ávila (Novo), 14 (3,13%), Simone Tebet (MDB), 8 (1,79%) e Padre Kelmon, 3 (0,67%), Léo Péricles (UP), com 2 e Sofia Manzano (PCB), com um voto. A abstenção foi de 85%.