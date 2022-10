Lula tem a vitória mais apertada em 2º turno desde a redemocratização

O resultado das eleições presidenciais em 2022, nesse domingo (30/10), teve o placar mais acirrado desde a redemocratização, em 1989. Com 99,5% das urnas apuradas, a diferença entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 50,88% dos votos válidos, e do atual mandatário brasileiro, Jair Bolsonaro (PL), que marcou 49,12% do total, era de 1,76 pontos percentuais, o equivalente a pouco mais de 2 milhões de votos.

O resultado impõe uma derrota histórica para Bolsonaro, primeiro presidente brasileiro que não consegue renovar o mandato nas urnas desde o instituto da reeleição, em 1998. Já Lula será o segundo mandatário que comandou o país por mais tempo, atrás apenas de Getúlio Vargas. No caso do petista, todo o período no poder foi conquistado de forma democrática, por eleições diretas.