Lula vai poder indicar dois ministros do STF já em 2023: Lewandowski e Rosa Weber

Entre as mais diversas atribuições inerentes ao cargo, o presidente eleito Luis Inácio Lula da Silva (PT) vai poder, em seu terceiro mandato na presidência da República, alterar a composição dos 11 membros da mais alta corte de Justiça do país, o Supremo Tribunal Federal (STF). Já em 2023, no primeiro ano de seu novo mandato, Lula poderá indicar dois novos ministros do SRF porque ois membros da atual composição terão que se aposentar.

Pela ordem, se aposenta em maio de 2023, o ministro Ricardo Lewandowsky, que completa 75 anos, a data limite para a permanência no serviço público. A atual presidente do STF, Rosa Weber, completa 75 anos em setembro, quando também se aposenta compulsoriamente.

Lewandowski está no STF desde 2006, quando também foi indicado por Lula, no final de seu primeiro mandato. Já Rosa Weber chegou ao STF em 2011, por indicação da então presidenda Dilma Rousseff. O ministro Luís Roberto Barroso é o vice do Weber e deverá tirar o restante de seu mandato á frente do STFe do conselho nacional de Justiça (CNJ).