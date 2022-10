Lulistas, pai e filha no Acre votam com camisa do Brasil: “Nossa bandeira não é do Bolsonaro”

Nas eleições 2022, a camisa da seleção brasileira e a bandeira do país por muitas vezes foram usadas como símbolos de apoio ao atual presidente e candidato a reeleição Jair Bolsonaro. Mas esse não é o caso do senhor José Ferreira Neto, também conhecido como Louro Ferreira, morador de Rio Branco (AC). Acompanhado da filha, o eleitor compareceu ao local de votação vestido com a camisa do Brasil e uma bandeira do Lula.

“Primeiro que a bandeira brasileira e a camisa da seleção brasileira não é de bolsonarista, não é de partido político nenhum. É do povo brasileiro. Eu sou cristão, patriota, voto Lula, voto 13 para que o Brasil seja livrado dessa barbárie que está acontecendo hoje no nosso país. Vim acompanhado da minha filha que também é 13”, afirmou.

Louro Ferreira destacou ainda que tem outras cinco pessoas votantes em casa e que todas elas votam 13 para presidente.