Luva de Pedreiro participa de clipe musical com atriz pornô; assista

O influenciador digital Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, voltou a chamar atenção nas redes sociais, mas desta vez, não por seus vídeos. O Luva fez participação em um clipe do cantor Mc Ryan SP e aparece nas imagens interagindo com mulheres, como a atriz pornô Elisa Sanches.

O clipe também tem participação de outros influencers, como Toguro e o comediante Thiago Ventura. No trecho, o cantor dança e interage com Elisa Sanches e outras mulheres. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais nessa quarta-feira (5/10).

Luva de Pedreiro é considerado um dos maiores influenciadores do Brasil, com milhões de seguidores em suas redes sociais. Recentemente, ele chegou a deletar todas as publicações que tinha no Instagram.

Rumores sobre o fim de sua parceria com Falcão vieram à tona, mas até o momento, não se concretizaram e Luva voltou a compartilhar conteúdo com seus seguidores.