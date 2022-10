Macaco vai ao velório de homem que o alimentava, chora e beija o falecido; veja vídeo

Um macaco foi ao velório do homem que o alimentava, subiu no caixão e fez carinhos no falecido, segundo o site Tamil Mirror. O caso aconteceu na região de Talanguda, no estado de Tamil, na Índia.

Conforme o site, o macaco ia todos os dias até a casa de Pitambaram Rajan, 56 anos, e recebia frutas e biscoitos. No dia do velório, em 17 de outubro, ele repetiu a ação, mas encontrou o caixão.

O animal, então, subiu no caixão e chegou perto do homem para checar se ele respirava. Ao perceber que ele estava morto, o macaco chorou, tocou o rosto e a perna do homem, deu um beijo nele e ficou sentado ao lado do falecido.

As pessoas, surpresas com o episódio no velório, registraram o momento. Veja no vídeo a seguir: