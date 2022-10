Mãe e filha de 3 anos morrem após carro se partir ao meio ao bater em poste

De acordo com a Polícia Civil, ao todo, cinco pessoas estavam no veículo no momento do acidente. O carro bateu contra um poste por volta das 23h após o motorista perder o controle da direção, aponta a investigação.

“Em razão da força da batida, o carro se partiu ao meio. Havia cinco ocupantes dentro dele na hora do acidente, sendo três homens adultos, uma mulher adulta e uma menina de 3 anos de idade”, conta a delegada, Paula Barreto Araújo.

De acordo com a autoridade, o motorista e a mulher morreram no local do acidente. A criança chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Os outros ocupantes do veículo foram encaminhados para um hospital da cidade.