Maíra Cardi fala sobre primeiro dia após anúncio da separação: ‘Tive que lidar com todos os problemas’

A influenciadora Maíra Cardi falou, nos stories do Instagram, sobre o primeiro dia após o anúncio da separação do ator e ex-BBB Arthur Aguiar.

Maíra citou uma frase usada por seu ex logo no primeiro video. “Como diz o Arthur que loucura. Hoje foi um dia muito difícil pra mim. Eu tive que lidar com todos os problemas, de distantes e variadas caixas. É muito triste saber que num momento tão triste como esse, as pessoas querem like, elas querem engajamento”, começou a influenciadora.

Em seguida, ela disse que, num primeiro momento, não queria falar sobre o assunto, mas que mudou de ideia. “Se eu não me pronunciar, as pessoas vão se alimentar de mentiras. Quando se fala de processo, as pessoas têm que ver se existe um processo. Eu comecei o dia lendo que eu me separei porque o Arthur tinha quatro ou três amantes. Depois, que o motivo era que ele assinou uma procuração para mim, que eu fiquei com o dinheiro dele e depois outra dizendo que eu ia ficar presa durante nove meses por ter insultado alguém, nunca vi alguém ser preso por insultar alguém. O que eu quero dizer é, respeitem”, desabafou Maíra.

Nesta quinta-feira, a influenciadora postou uma foto com Arthur anunciando o fim do relacionamento dos dois. Na legenda, ela escreveu: “Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos”.

Assim, de forma sucinta, sem o circo midiático que foi sua primeira separação de Arthur, quando Maíra abriu o verbo sobre as 16 traições do ator e seu comportamento que ela classificava como abusivo.

Na manhã de quinta-feira, ele deixou a casa de Maíra, no interior de São Paulo, e voltou ao Rio, segundo uma amiga: “Ele está sofrendo mais dessa vez. Achava que nunca iriam se separar de novo”. A tristeza não é só pelo fato de não formar mais um casal com Maíra. Era ela quem determinava tudo o que ele fazia em sua vida profissional. Arthur saiu do “BBB 22” como campeão, levou o prêmio de R$ 1,5 milhão e tinha uma carreira musical para construir.