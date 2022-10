Mais de 900 quilos de alimentos são arrecadados nas inscrições da corrida do servidor em Cruzeiro do Sul

No dia 28 de outubro é comemorado o Dia do Servidor Público e, em sua homenagem, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), levou a Cruzeiro do Sul, pela primeira vez dois grandes eventos que fazem parte da programação da Semana do Servidor. A corrida do servidor, que ocorre neste domingo, 23, marca o encerramento da semana no município.

O credenciamento dos corredores neste sábado, 22, resultou na arrecadação de mais de 900 itens alimentícios. Foram 185 inscritos que comparecerem para a entrega dos kits de corrida e que levaram cinco quilos de alimento como parte da inscrição.

Os donativos ficaram sob a responsabilidade da Secretaria de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), que coordena alguns projetos de acolhimento no Juruá.

“A arrecadação oriunda da corrida do servidor foi um sucesso, chegamos a arrecadar 925 itens. Foi uma expressiva doação que vai atender famílias em situação de risco aqui em Cruzeiro do Sul. Nós trabalhamos em parceria aqui com a Delegacia da Mulher, que atende mulheres vítimas de violência e também mulheres abaixo da linha da pobreza. Então nessa parceria todas as semanas nós estamos atendendo aqui com cestas básicas para essas famílias”, explica Milca Santos, Coordenadora da SEASDHM da regional Juruá.

Além da parceria com a Delegacia da Mulher de Cruzeiro do Sul, Milca fala que a Secretaria também trabalha em parceria com outras instituições, que também serão contempladas com os alimentos arrecadados durante as inscrições para a Corrida do Servidor em Cruzeiro do Sul.

“Aqui nós temos vários serviços de acolhimento no Juruá, temos a casa Maria Madalena, que hoje está com 15 mulheres usuárias que estão lá em tratamento. Temos também a Casa Abrigo do Juruá, onde hoje estamos com 12 mulheres vítimas de violência que estão acolhidas sob medida protetiva, e elas vão para a casa com crianças, o público lá chega até 20 acolhidos entre mulheres e crianças, temos também o Lar dos Vicentinos que também tem mais de 20 idosos acolhidos, temos o Lar Ester Cameli, que hoje está com 35 crianças vítimas de violência acolhidas”, conta Milca Santos.

Para 2023, estima-se que a 2ª edição tenha uma arrecadação ainda mais expressiva, e que as doações destinadas para essas entidades superem os números de 2022.