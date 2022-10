Mais de dois mil atendimentos são realizados por itinerante em Sena Madureira

A comunidade do município de Sena Madureira recebeu na manhã deste sábado, 22, a 16ª

edição do Projeto Defensoria ao seu lado, cidadania mais perto de você, realizado na escola

estadual Dom Júlio Mattioli.

Mais de 2 mil atendimentos foram realizados durante a ação itinerante promovida pela

Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio do Núcleo da Cidadania, em parceria a prefeitura do município de Sena Madureira.

O coordenador do Núcleo da Cidadania, defensor público Celso Araújo agradeceu o apoio e

empenho de todos os parceiros para realização do projeto que busca levar até a população,

serviços nas áreas jurídica, social e da saúde.

“Gostaria de agradecer a parceria da Prefeitura e de todos que apoiaram e estão aqui hoje. O papel da nossa instituição é ajudar as pessoas que mais necessitam, sair dos nossos gabinetes, do nosso conforto e estar aqui ouvindo a população, as demandas do povo. Através dessas ações nós crescemos, não só como seres humanos, mas ouvimos as demandas da comunidade e assim podemos aprimorar o nosso trabalho”, disse o defensor público e coordenador da ação.

Foram oferecidos pela equipe da Defensoria Pública os serviços de orientação e assistência

jurídica nas áreas de divórcio, ação de alimentos, guarda de menores, tutela e curatela,

usucapião, defesa do consumidor, atendimento jurídico geral à criança, ao adolescente, ao

idoso e à mulher, entre outros.

“Moro a aproximadamente 20 km daqui, vim andando porque minha filha me ligou ontem

para me contar que teria atendimento jurídico. Estava esperando há uns 20 dias para dar

entrada em uma pensão e hoje pude resolver isso aqui no atendimento da Defensoria. Vou

aproveitar para me vacinar também. Foi uma grande oportunidade para resolver alguns

problemas” contou o morador da zona rural, José Bezerra, de 72 anos.

As instituições e órgãos parceiros do projeto disponibilizaram os serviços de atendimento

médico, vacinas, emissão de 2ª via das certidões de nascimento e casamento, identidade e

CPF, cadastro e consulta do Auxílio Brasil, coleta de PCCU, atendimento com Natera, CAV e

Napaz, atendimento com Conselho Tutelar, corte de cabelo, atendimento com a Patrulha

Maria da Penha, palestra sobre o Outubro Rosa e prevenção de incêndios, além do Ônibus

Lilás com atendimento psicológico e jurídico.

Representando o prefeito de Sena Madureira, o secretário de Cidadania e Assistência Social, Daniel Herculano ressaltou que a união de esforços entre as instituições parceiras possibilitou levar cidadania e assistência para a população mais carente do município.

A iniciativa contou com o apoio do Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de

Estado da Saúde (Sesacre) e da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos

Humanos e de Política para as Mulheres (Seasdhm), além da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, da Secretaria Municipal de Saúde, do Ministério Público do Acre (MPAC), do Incra, do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), do Conselho Tutelar, do Corpo de Bombeiros Militar do Acre e da Polícia Civil e Militar.