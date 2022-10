Mais de R$1 milhão será repassado aos projetos aprovados no Funcultura

A Fundação Elias Mansour (FEM) publicou no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE/AC) desta quinta-feira, 20, o resultado dos projetos habilitados no edital do Fundo Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Funcultura) n° 02 de 2022.

“O valor total do edital corresponde a um milhão e 300 mil reais, sendo 20 mil o valor máximo para projetos de pessoas físicas e 50 mil para pessoas jurídicas”, explica o chefe da Divisão de Fomento e Incentivo à Cultura (Dfic) da FEM, Augusto Hidalgo de Lima.

O edital seleciona projetos nas áreas de arte, patrimônio cultural e humanidades, destinados a produção, formação, divulgação, circulação e intercâmbio que contribuam para o desenvolvimento artístico-cultural dos 22 municípios do estado, ampliando o acesso da população aos bens e serviços culturais, apoiando a produção e a expressão cultural.

Os inscritos que constam na lista como convocados deverão encaminhar a documentação de habilitação constante no edital no prazo máximo de dois dias a partir da publicação do edital, no e-mail: [email protected]