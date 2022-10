Mais um: Rayssa Leal vence 3ª etapa seguida do Mundial de skate

Ela não para! Neste sábado (8/10), a brasileira Rayssa Leal venceu mais uma etapa do Campeonato Mundial de skate, disputado em Las Vegas. Esse foi o 3º título consecutivo dela no ano, mantendo uma hegemonia no principal torneio da modalidade. Esse foi o 5º título seguido da Fadinha conquistado nas últimas seis disputas.

Na briga entre as quatro melhores as brasileiras Rayssa Leal e Pamela Rosa conseguiram a classificação junto de Chloe Covell e Poe Pinson. Pamela iniciou a final erando as suas duas primeiras manobras e terminou na 4ª colocação. A australiana Covell fez uma grande disputa com a brasileira, e acabou na 2ª posição, enquanto Poe Pinson, dos Estados Unidos, terminou em 3ª. Na primeira fase da final, a brasileira garantiu um 6,9 logo na primeira volta e ficou com a liderança da competição. Rayssa se manteve na ponta da disputa até que Poe Pinson conseguisse tirar uma nota 6 em sua 3ª volta e assumisse a ponta. Mas não demorou muito para que a brasileira pegasse a liderança mais uma vez depois somar um 6.1. Rayssa manteve a hegemonia e comprovou o favoritismo, depois de também terminar a classificatória na 1ª posição. Agora, elas voltarão a competir no Rio de Janeiro, na grande final do Mundial que está marcado para os dias 5 e 6 de novembro.