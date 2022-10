Mais votado do PDT, Longo agradece pela vitória e parabeniza Gladson por reeleição

Com 7.732 votos, obtendo a primeira colocação dentro do Partido Democrático Trabalhista (PDT), o deputado Pedro Longo foi reeleito para os próximos quatro anos de mandato na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Agradecido pela confiança dada a ele por parte da população acreana, se sente ainda mais comprometido com um próximo mandato que avance em direção ao desenvolvimento do Estado.

“Minha eterna gratidão aos 7.732 acreanos que acreditaram e confiaram no nosso trabalho e nas nossas propostas, que acompanharam o que temos feito até aqui. Esse momento é de profunda emoção. Deixo aqui, além de toda satisfação e agradecimento, o compromisso com um próximo mandato ainda mais voltado para as necessidades do povo acreano, interessado no desenvolvimento do nosso Estado e fortalecido pelo diálogo e a democracia”, afirmou.

“Temos o desafio de continuar fazendo o que iniciamos em tão pouco tempo. Vamos honrar cada voto depositado nas urnas”, continuou.

Longo aproveitou a ocasião para parabenizar o governador Gladson Cameli pela reeleição.

“A reeleição do governador Gladson Cameli é a prova de que o governo está dando certo. Essa votação expressiva é resultado de muito esforço e dedicação por parte dele. Vamos continuar trabalhando em conjunto para dar melhores condições aos acreanos”, finalizou.

Considerado um dos parlamentares mais atuantes na Casa do Povo, o líder do Governo é reconhecido por suas inúmeras contribuições, proposições e lutas.

Longo é autor de diversas leis que ganharam enorme repercussão, como a primeira de combate à corrupção no Acre; a que proíbe o uso e a comercialização de fogos de artifício com barulho; a que prevê a validade de laudos médicos por tempo indeterminado – beneficiando inúmeras pessoas com deficiência; etc.

Além disso, foi atuante nas lutas pela valorização dos servidores públicos – com a criação do auxílio alimentação, por exemplo – e na convocação de cadastros de reserva dos concursos de diversos órgãos do Estado.