Mal-humorado, Bocardi constrange repórter ao vivo e é detonado

“Rodrigo Bocardi, que situação desconcertante e antiprofissional no BDSP. Um papelão total. Tá nítido que ele tá num dia péssimo e tá descontando nos colegas de trabalho”, escreveu no Twitter um telespectador.

Enquanto apresentava o matinal e dividia o estúdio com o repórter do editorial de esportes do programa, Bocardi chegou a trocar farpas com o colega de trabalho e abandonou o local por aproximadamente dois minutos antes de voltar para a bancada.

Rodrigo Bocardi que situação desconcertante e anti profissional no SPTV, Papelão total!!!! Tá nítido que ele tá num dia péssimo e tá descontando nos colegas de trabalho — eucumpadeguga (@eucumpadeguga) October 4, 2022

Após essa atitude, as redes sociais registraram mais comentários negativos sobre o apresentador. “O Rodrigo Bocardi tá putão hoje. Falando alto pra porra, até baixei o volume”, disse um internauta. “Bocardi acordou surtado hoje; parece até eu”, brincou outra telespectadora do BDSP.