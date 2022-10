Maquiagem ou cirurgia? Segredo de Angelina Jolie Zumbi é revelado

Se você acompanha o que acontece na internet há alguns anos, talvez já tenha ouvido falar da “Angelina Jolie Zumbi”, nome pelo qual ficou conhecida Fatemeh Khishvand. A influenciadora iraniana começou a postar em sua página no Instagram, em 2017, fotos nas quais aparecia com o rosto deformado e, com isso, ganhou uma certa fama internacionalmente.

Fatemeh acabou sendo presa em outubro de 2019 por vários crimes, incluindo os de blasfêmia, instigar violência e insultar o código de vestuário do país. Porém, a iraniana voltou a ser assunto no mundo todo nos últimos dias, justamente quando ganhou a liberdade e mostrou o seu rosto verdadeiro. Condenada a dez anos de prisão, ela conseguiu ter a sua pena reduzida justamente por conta da repercussão do caso.

O vídeo no qual o rosto real de Fatemeh aparece é uma entrevista a um jornal estatal do seu país. Nela, a “Angelina Jolie Zumbi” disse que usou as redes sociais com o objetivo de ganhar fama, mas não tem intenção de voltar ao Instagram. O rosto verdadeiro de Fatemeh no vídeo chamou muito a atenção por ser bem diferente daquele deformado que aparecia nas suas fotos.

Cirurgias plásticas ou maquiagem e edição?

A princípio, pensava-se que a distorção no rosto de Fatemeh fosse resultado de mais de cinquenta cirurgias plásticas feitas com a intenção de se parecer com a atriz Angelina Jolie. Inclusive, foi daí que surgiu o apelido pelo qual a influenciadora iraniana ficou conhecida.

No entanto, Fatemeh negou isso e disse não ter a intenção de se parecer com Jolie. Ela também afirmou que, na verdade, usava maquiagem e edição para modificar as suas fotos. Portanto, o rosto da influenciadora nunca foi realmente deformado da forma como aparecia nas fotos de seu Instagram.