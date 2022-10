Márcia Sensitiva se defende após ‘previsão’ de vitória de Lula não se concretizar

No último domingo, 2 de outubro, ocorreram as eleições presidenciais no Brasil. Durante a contagem de votos, em uma disputa acirrada entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muitos internautas recordaram a previsão feita por Márcia Sensitiva, onde a vidente comentava que a vitória de Lula viria no primeiro turno. No entanto, por muito pouco, a votação acabou se estendendo para um segundo turno entre os dois políticos.

Dessa forma, muitos apontaram uma fraude ou mentira de Márcia Sensitiva, que veio por meio de um vídeo no Instagram se manifestar e falar a verdade. “Oi, pessoal. To passando aqui pra dar um recadinho pra vocês, especialmente para essa gente que fica falando na internet coisa que não sabe a respeito de Márcia Fernandes e Lula”, iniciou a sensitiva.

Em seguida, Márcia Sensitiva começou a contar a verdadeira história, relatando que não faz previsões políticas: “Esse ano, agora há pouco, eu fiz uma live com a Lega Nagle, e a gente não fala de política, eu não falo de política, eu não faço previsão de política, eu não faço vidência de política… Mas surgiu um assunto ‘ah, presidência’…”

“E eu falei desse jeito: ‘você sabe que eu não falo de política, mas ano passado eu fiz o mapa tanto do Lula como do Bolsonaro, pelo mapa’, aí eu falei, ‘nossa, a regulus é uma estrela do lula, tá num lugar que é impressionante, é impressionante a possibilidade que ele tem de vencer’. Eu fiquei até assim”, conta.

Portanto, Márcia ainda explica que fez apenas uma análise do mapa astral e a respeito da estrela, que chamava atenção no de Lula. “A regulos é uma estrela. E eu falei ‘pode ser até no primeiro turno’, porque a regulus tava guiando demais. Ponto. Possibilidade, pelo mapa astral não é vidência, a palavra é possibilidade por causa de uma estrela”.

Por fim,a vidente deixa claro que não faz vidência política e não tem ligação com os candidatos: “Repetindo: eu não faço previsão de políticos, eu não sou, nem votei nesses políticos que vocês tão falando aí. ‘Ah porque a Márcia..’ Cumplice de que, velho? Pelo amor de Deus, eu só vi a regulus do cara, mais nada, Então é isso, tá? Pra explicar pra vocês que é tudo blá blá blá, que a Márcia não teve vidência nenhuma e que a Márcia só contou de um pedaço do mapa astral do Lula”.