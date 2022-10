Margot Robbie e Cara Delevingne são acusadas de agredir fotógrafo em confusão

Polêmica! O paparazzo Pedro Alberto Orquera, que acusa de agressão os britânicos Josey MacNamara e Jac Hopkins, amigos cineastas de Margot Robbie e Cara Delevingne, diz ter sobrevivido por “milagre”.

Segundo o TMZ, o episódio ocorreu após ele tentar tirar uma foto das atrizes por volta das 3h deste domingo, no momento em que elas saíam de um restaurante em Buenos Aires, na Argentina. Orquera foi flagrado tirando fotos e, ao ser perseguido pelos homens, teria sido jogado no chão e sofrido fratura no braço direito.

Confira algumas imagens:

Ainda segundo o portal, o fotógrafo está internado com uso de colar cervical na capital argentina e aguarda uma cirurgia. Por outro lado, MacNamara e Hopkins foram levados para uma unidade policial para serem interrogados. A intenção da dupla teria sido quebrar a câmera de Orquera. No entanto, o paparazzo contou à um jornal argentino que conseguiu proteger seu equipamento de forma que, embora fosse danificado, preservou as imagens que registrou.