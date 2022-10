Maria Lina, ex de Whindersson, expõe cirurgia realizada e faz desabafo

Maria Lina, ex do humorista Whindersson Nunes, utilizou o Instagram para compartilhar um desabafo a respeito de uma situação que passou recentemente. Em resumo, a influenciadora está se recuperando, após enfrentar uma lipoaspiração nas costas, além da reaplicação da gordura no bumbum e a troca das próteses de silicones nas mamas. Dessa forma, Maria Lina chegou a ter um dos nomes mais comentados no momento, nesta segunda-feira (3).

Portanto, a jovem deu início ao desabafo, deixando claro que a recuperação é delicada: “Quando marquei minha cirurgia, imaginei que minha recuperação seria mais tranquila… Como vocês podem ver, eu ainda estou bem fraquinha, minha recuperação exigiu mais cuidado do que eu imaginava. Nesta madrugada tive um probleminha com o dreno”.

Para completar, Maria Lina revelar a sensação de fraqueza após realizar os procedimentos. Ela ainda conta que o objetivo de tudo isso é para que se sinta ainda mais bonita. “Não estou com forças para conseguir ir à farmácia direito, quem que dirá para enfrentar as filas de votação. (…) Inclusive agora no dia 6 será meu aniversário e eu havia marcado uma viagem para comemorar. Fiz para me sentir mais bonita”, disse.

Entretanto, focando em si, Maria Lina não se preocupa apenas com a aparência e saúde física. A influenciadora já abriu espaço para falar sobre saúde mental nas suas redes sociais, também recentemente. ”Eu caí nesse mundo da internet, mas foi ótimo, porque eu abri meu Instagram e aprendi fazendo”, declarou.