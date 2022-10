Marina Silva diz que meio ambiente estará no mais alto nível das prioridades de Lula

A acreana Marina Silva, eleita deputada federal por São Paulo, disse em entrevista coletiva nesta quinta-feira (27), que a questão ambiental estará no mais alto nível das prioridades de Lula em um eventual Governo.

Marina já foi senadora pelo Acre e é ex-ministra do Meio Ambiente e garante que o Governo Lula vai implementar políticas transversais, tendo como perspectiva a reconstrução do que foi destruído pelo Governo Bolsonaro e a busca do objetivo de proteção da Amazônia e desmatamento zero, com retomada de medidas de prevenção e controle, além da meta de alcançar a agricultura e economia de baixo carbono.

“No programa de governo, temos eixos e diretrizes estratégicas robustas para enfrentar o desmonte da política ambiental e, ao mesmo tempo, colocar o Brasil numa trajetória virtuosa”, disse a ex-ministra.

A acreana sabe que o desafio é grande, mas disse que o Governo estará preparado para enfrentá-lo e buscar o protagonismo que já ocupou com o exemplo positivo na proteção ambiental nos governos anteriores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando houve redução da emissão de Co2 e do desmatamento.

“Isso é muito preocupante porque sabemos que se a temperatura da terra aumenta acima de 1,5 vamos comprometer a segurança climática do planeta”, pontuou Marina.