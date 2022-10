Marquezine fala pela 1ª vez sobre crítica de Michelle Bolsonaro; leia

Por meio de seus stories do Instagram, Bruna Marquezine postou um print do comentário de Michelle. “A mulher de Deus, que tenta de todos os jeitos fazer outras mulheres acreditarem que ela, seu marido e o governo dele não são extremamente machistas, fez uma crítica à minha aparência e me ofendeu publicamente sem motivo algum nos comentários de uma página aqui no Instagram”, comentou a atriz.

Na sequência, Bruna acrescentou publicações sobre a investigação da Polícia Federal de transações do gabinete de Jair Bolsonaro (PL): “O que foi noticiado poucas horas antes.” A atriz ainda aproveitou para compartilhar um comentário de um defensor do atual presidente, que dizia duvidar que Michelle faria um comentário do gênero por ser “uma mulher classuda”. “E essa é a tal narrativa que os eleitores do Bolsonaro sempre escolhem acreditar. Sempre a negação. Tudo é fake news. Tudo que fortalece e reafirma o discurso absurdo dele, é claro”, rebateu. “E depois que o comentário repercutiu bastante, a página @colunadocampellooficial apagou a publicação (de extremo mal gosto, por sinal) Interessante, não? Meu sonho de princesa é ter um presidente e uma primeira dama que não desrespeitem os cidadãos. É pedir muito?”, finalizou Bruna, usando a hashtag “Faz o L”, em referência ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A MAIOR! Bruna Marquezine já chegou no Brasil hablando muito nos stories. pic.twitter.com/woGm2Iy72J — Central Reality ⭐️ (@centralreality) October 2, 2022