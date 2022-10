Massagista agride árbitro com soco durante final no Acreano Feminino; vídeo

No segundo tempo do jogo, quando o placar estava 1 a 0 a favor da Assermurb, uma atleta do Galvez ficou caída no gramado sentindo dores, o árbitro Fábio Santos esperou a bola parar para autorizar o atendimento e acabou recebendo um soco do massagista do Imperador, Antônio Raimundo de Andrade, popularmente conhecido por Dico (assista no vídeo abaixo com imagens cedidas pela Land TV).

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

O membro da comissão técnica do Galvez entrou em campo, foi questionar o árbitro pela demora para autorizar o atendimento, acabou se excedendo e partindo pra cima de Fábio Santos. Após desferir o primeiro golpe, Dico foi contido por jogadoras da Assermurb. Ele chegou a ser confrontado pelo auxiliar Antônio Ecídio, mas em seguida foi retirado de campo.

O ge procurou o árbitro Fábio Santos para saber se seria tomada alguma providência extracampo campo. Ele lamenta a atitude do agressor e explica que ainda avalia qual posição será adotada.

– Fato lamentável a situação, um negócio inesperado porque o jogo estava muito tranquilo. Aí o cara do nada faz um negócio daqueles e a gente fica sem entender. Também isso é problema sério de alguns clubes. Como que o cara era massagista e, no máximo, tinha uma garrafa d’água pra atender as jogadoras? Ainda não decidi sinceramente o que vou fazer. Vou relatar os fatos (na súmula da partida), já tenho a filmagem que ele me agrediu – afirma.

– Não conheço aquele cidadão, mas é lamentável diretoria do Galvez ter um cara daqueles no feminino. Não sei sinceramente as providências que vou tomar, mas provavelmente vou tomar umas providências, evidente, para que isso não se repita e, se repetir, que seja punido. Foi triste a situação. A Polícia Militar esteve lá (no estádio), mas ele já tinha se evadido do local. Pegaram o nome dele e tudo. Agora a providência é delegacia, Federação (de Futebol) e outras coisas – completa.

Galvez desliga massagista

O ge entrou em contato com o técnico Wemerson de Araújo, o Rambinho, do Galvez, para saber sobre o posicionamento do clube quanto ao episódio. O treinador lamentou a agressão, garantiu que o ato é inaceitável e informou que o massagista não faz mais parte da comissão técnica do Imperador.

O Galvez, campeão do primeiro turno, acabou derrotado por 3 a 1 pela Assermurb e perdeu a oportunidade de conquistar o título estadual.