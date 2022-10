Maydenson Costa deixa o comando técnico da base do Atlético

Vivendo crise política interna, o Galo Carijó perdeu o técnico Maydenson Costa para as disputas dos campeonatos sub-11 e sub-13. Em conversa com o blog do Chico Pontes, o profissional alegou que está deixando o clube pela falta de uma mínima infraestrutura de trabalho para tocar a base do clube. “Estava trabalhando sem a mínima condição, onde nem a compra de água mineral para os atletas a diretoria vinha viabilizando”, justificou a saída o treinador.

Em duas temporada no clube celeste, o técnico Maydenson Costa levou o Galo Carijó para quatro finais no futebol da base, mas não conseguiu vencer nenhuma delas, após jogos equilibradíssimos. O último trabalho desenvolvido por ele foi na campanha do clube na disputa do Campeonato Acreano de Futebol Sub-15, quando o Galo Carijó foi eliminado pelo Galvez.

A respeito do seu futuro no futebol, o técnico explicou que vai tirar um tempo para descanso e esperar que apareçam propostas de trabalho para a temporada 2023.