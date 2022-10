Médicas acreanas falam sobre desafios de estudar na Bolívia; Confira ao vivo

O ContilNet promove um bate-papo nesta terça-feira (18), às 15h, sobre os desafios dos acreanos que estudam medicina na Bolívia. As médicas que atuam na área de Clínica Geral, Bruna Pantoja e Natália Moreira, vão falar sobre as suas experiências e tirar dúvidas ao vivo no instagram @contilnetnotícias.

O clima descontraído da conversa será garantido pelos apresentadores Douglas Richer e Rebeca Aguiar. “Vamos falar sobre as dificuldades dos acreanos após a conclusão dos estudos, no processo de documentação, internato, revalida, residência e o impacto dos primeiros plantões já numa pandemia”, disse Douglas.

A iniciativa é uma alusão ao Dia do Médico, comemorado nesta data, 18 de outubro. As profissionais Bruna Pantoja e Nátalia Moreira vão falar sobre como passaram pelo processo, dar dicas e também contar curiosidades sobre os estudos no país vizinho.