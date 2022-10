Médico cardiologista do Acre é reconhecido em Congresso Mundial de Cardiologia

O médico cardiologista Dr. Odilson Silvestre foi um dos grandes destaques do Congresso Mundial de Cardiologia. Ele lidera um grupo de pesquisa intitulado “Epidemiologia Cardiovascular na Amazônia – Épica” que atua em parceria com a sua clínica, a Silvestre Santé na capital acreana, e a UFAC. Ao todo, ele e seus alunos do curso de medicina da UFAC levaram uma série de trabalhos para o Congresso, entre eles o estudo Rosa dos Ventos, que foi premiado como melhor tema livre oral na categoria de Iniciação Científica.



O estudo Rosa dos Ventos acompanha 1,5 mil pacientes em todo o Brasil, comparando as diferentes causas para a insuficiência cardíaca. Ele descobriu que a principal causa da doença na Região Norte, ao contrário do resto do país, é causada pela “pressão alta” ou hipertensão arterial sistêmica. O Dr. Odilson ressalta que os pacientes da região Norte enfrentam piores resultados por dificuldade no acesso a medicações de primeira linha, ou seja, as mais recomendadas no combate à doença.

Também no Congresso Mundial de Cardiologia, Odilson se destacou como palestrante, debatendo diversos temas que cuida frequentemente em sua clínica, como a relação das doenças pulmonares com o coração, a doença de Chagas e a doença do “coração grande”, chamada de cardiomegalia e que pode ser causada pela Insuficiência Cardíaca entre outras causas.



Natural de Brasiléia, Dr. Odilson Silvestre é professor da Ufac e diretor médico da Clínica Silvestre Santé. É doutor em Cardiologia pela Universidade de São Paulo, mestre em Saúde Pública e pós-doutor em Doenças Cardiovasculares pela Universidade Harvard, com bolsa de estudos concedida pela Fundação Lemann.



Neste ano, o Congresso Mundial de Cardiologia ocorreu nos dias 13 a 15 de outubro no Rio de Janeiro, em conjunto com o 77º Congresso Brasileiro de Cardiologia (CBC), organizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) em parceria com a World Heart Federation (WHF).