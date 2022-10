Mega-Sena de R$ 300 milhões: confira chances de ganhar a bolada

A Mega-Sena pode pagar R$ 300 millhões neste sábado (1º/10), um dos maiores prêmios da história desta loteria, considerando os sorteios regulares. Na última quarta-feira (28/9), nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.524 e o prêmio acumulou pela 14ª consecutiva.

De acordo com as estatísticas, quem fizer a aposta mínima marcando seis números e pagando R$ 4,50 terá uma chance em 50.063.860 de se tornar o novo milionário no país. Esse número cai para 7.151.980, no caso de uma aposta de sete números (R$ 31,50).

Quem fizer a aposta máxima, marcando 15 números – que custa R$ 22.522,50 – terá uma possibilidade em 10.003 de acertar os seis números sorteados.

Segundo estatísticas apresentadas pela Caixa, as apostas de oito números (R$ 126) representam uma chance em 1.787.995. Apostas com nove números saem a R$ 378 e representam uma probabilidade em 595.998.

Se a escolha for a aposta de 10 números, a pessoa paga R$ 945 e terá uma chance em 238.399 de ganhar o prêmio. Já a aposta de 11 números, que custa R$ 2.079, amplia as chances de sucesso para uma em 108.363.

O sorteio está marcado para as 20h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica. Para concorrer à bolada, basta ir a uma casa lotérica até as 19h e marcar de 6 a 15 números do volante. Também é possível jogar pela internet.

Caso o sortudo leve o prêmio sozinho poderá aplicar toda a bolada na poupança e receber mais de R$ 2 milhões de rendimento já de cara, no primeiro mês.

O site Sorte Online lista os números que mais saem na Mega-Sena — desde o primeiro sorteio — e os que não são tão frequentes.

O número campeão de aparições após o globo girar é o 53. Ele aparece em 290 resultados. Na sequência estão: 10, 05, 42, 37, 33, 41, 23, 04 e 30.