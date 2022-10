Meia assina contrato e é nova opção para elenco do Rio Branco na Copa Verde

O meia-atacante Leonardo Lemos, o Léo Grajaú, 21 anos, é mais uma opção no elenco do Rio Branco-AC para o técnico Chicão. O jogador desembarcou na capital do Acre na manhã desta terça-feira (25), já assinou contrato com o Estrelão e deve treinar com o elenco durante à tarde visando a estreia na Copa Verde.