Melatonina, a ‘assassina inteligente’ que pode ser arma no combate ao câncer

Para tirar dúvidas, estamos caracterizando as variáveis ​​farmacocinéticas desta molécula para decifrar como administrá-la para que a eficácia dos quimioterápicos seja maximizada e sua citotoxicidade (toxicidade nas células) seja reduzida ao mesmo tempo. Isso não só melhorará a eficácia terapêutica contra o câncer, mas também o bem-estar e a qualidade de vida dos pacientes.

Melatonina como agente preventivo?

A produção de melatonina no nosso organismo diminui com a idade, o que pode contribuir para que os órgãos fiquem mais vulneráveis ​​aos danos oxidativos e ao desenvolvimento de patologias, incluindo o cancro. Tudo indica que a redução da melatonina associada à idade é um dos principais fatores causadores da imunossenescência (envelhecimento do sistema imunológico) e do desenvolvimento de neoplasias (tumores com taxa de crescimento maior do que a de tecidos normais).