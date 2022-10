Menina de 5 anos tem dedo do pé amputado após acidente em escada rolante

“Sobre o lamentável acidente ocorrido na noite do dia 21/10/2022, na escada rolante, a SHOPPING AVENIDA CENTER DE DOURADOS vem a público esclarecer: I – Foram adotas todas as medidas de assistência médica e prestação dos primeiros socorros, através dos Bombeiros Civis que atuam no Shopping, que de imediato, atenderam a menor II – O SHOPPING AVENIDA CENTER DE DOURADOS esclarece que adota de forma contínua todas as medidas de segurança impostas pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul e que as escadas rolantes estão dentro das especificações e com as III – O SHOPPING AVENIDA CENTER DE DOURADOS de imediato contatou com a empresa fabricante das escadas rolantes, comunicando o acidente e adotando as medidas cabíveis; IV – O SHOPPING AVENIDA CENTER DE DOURADOS, além das medidas de imediato, vem mantendo acompanhamento com a família para prestar toda a assistência que o caso requer; V – Mais uma vez reitera que todas as medidas de segurança são preventivamente tomadas pelo SHOPPING AVENIDA CENTER DE DOURADOS”.