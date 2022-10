“Meu marido me amarrou e me obrigou a morar dentro da mata”, diz mulher resgatada no Acre

O Grupo de Operações Especiais da Política Militar realizou o resgate de uma mulher na terça-feira (4) em Cruzeiro do Sul. Ela mora na comunidade Morada Nova, no Rio Paraná dos Mouras, em Rodrigues Alves, e confessou à Polícia que o seu marido a havia obrigado a morar com ele dentro da mata.

O resgate foi possível após denúncia de que ela havia sido sequestrada por seu marido, que estava em posse de um facão e uma espingarda. O caso chegou à polícia na última quarta-feira (5).

“Os familiares não sabiam se ela estaria viva ou morta. A guarnição adentrou uma região de mata fechada, onde moradores indicaram ser o local que o homem teria levado sua companheira e, após três horas de caminhada, a vítima foi encontrada com vida. Segundo ela, seu marido teria lhe amarrado e queria obrigá-la a morar com ele dentro da mata”, segundo a nota da Polícia Militar.

A vítima precisou de atendimento especializado e foi encaminhada a delegacia de Polícia Civil. O delegado de Rodrigues Alves, José Obetânio dos Santos, informou ao G1 que o caso está sendo investigado com cautela para que todas as providências sejam tomadas. A mulher está com medida protetiva contra o homem.

“Fica em local distante, então já pedi para ouvir algumas pessoas e estamos tomando todas as medidas para que o inquérito fique completo”, disse o delegado.